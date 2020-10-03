ألمانيا: الطلاب استدانوا مليار يورو خلال أزمة كورونا

خلال الأشهر الخمسة الماضية، تقدم عشرات الآلاف من الطلاب في ألمانيا بطلبات للحصول على قروض بلغ إجماليها نحو مليار يورو من بنك التنمية الألماني المملوك للدولة (كيه إف دبليو).

وجاء في خطاب من وزارة التعليم الألمانية للجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني (بوندستاج)، وقد اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت، أنه تم خلال الفترة من مايو حتى سبتمبر الماضي تقديم نحو 30 ألفا و800 طلب للحصول على قرض طلابي من بنك التنمية الألماني، وبلغ الإجمالي 919.6 مليون يورو.

وبحسب البيانات، يعادل هذا المبلغ أربعة أمثال عدد طلبات القروض التي تقدم بها طلاب في ألمانيا في نفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

وقالت متحدثة باسم بنك التنمية الألماني، إنه تم تقديم 8500 طلبا للحصول على قرض طلابي بقيمة بلغت إجماليها 315 مليون يورو خلال الفترة من مايو حتى سبتمبر عام 2019. ووصفت المتحدثة عام 2019 بأنه كان عاما متوسطا، حيث يبلغ متوسط ​​عدد عقود القروض الطلابية سنويا نحو 23 ألف عقد.