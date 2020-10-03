رئيس الوزراء البلجيكي الجديد يدعو للتعاون لدفع البلاد للأمام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا رئيس الوزراء البلجيكي الجديد ألكسندر دي كرو اليوم السبت المعارضة إلى تجاوز خلافاتها والعمل معا لدفع البلاد إلى الأمام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا).

وأدى الائتلاف الليبرالي الفلمنكي اليمين يوم الخميس ،بعد يوم واحد من موافقة سبعة أحزاب على حكومة جديدة بعد 16 شهرا من الانتخابات. وقال دي كرو، وفقا للتقرير: "لا أعتقد أن المعارضة بعيدة جدا عن أهدافنا".

وتتمثل إحدى الأولويات القصوى للحكومة الجديدة في مكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وتنشيط الاقتصاد البلجيكي بعد إغلاق على مستوى البلاد لاحتواء انتشار الفيروس .

ولايزال عدد الحالات في البلاد يتزايد، حيث تجاوزت الوفيات المرتبطة بكورونا 10000 في بلد يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة فقط.

وتعتزم الحكومة الجديدة تعيين مفوض خاص لقيادة المعركة ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في نظام الرعاية الصحية في البلاد.