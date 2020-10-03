وزيرة الثقافة: نجاح معرض الإسكندرية للكتاب انطلاقة جديدة للمحافظات

أعربت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم عن سعادتها بالإقبال على معرض الإسكندرية للكتاب، مؤكدة أن هذا النجاح يمثل انطلاقة لتوالى معارض آخرى فى مختلف المحافظات.

وأضافت وزيرة الثقافة - في بيان صحفي اليوم السبت - أن معرض الإسكندرية للكتاب يأتى فى إطار الجهود المبذولة لدعم الناشرين وسوق الكتاب، موضحة أن المؤشرات الأولية تعبر عن نجاح المعرض خاصة بعد رصد ردود الأفعال الإيجابية للناشرين والتى ظهرت من خلال نسب المبيعات والحضور الجماهيرى والتى تعكس تربع الكتاب علي عرش الثقافة وتؤكد ثقة القارئ في المنتج الثقافي للدولة.

وأشارت إلى أن أسعار الكتب بمعرض الإسكندرية فى متناول الجميع تحقيقا للعدالة الثقافية حيث تبدأ من جنيه واحد لبعض الإصدارات وأقل من خمسة جنيهات للكثير منها.

ونوهت إلى أنه يجرى حالياً الإعداد والتجهيز لإقامة معرض ضخم للكتاب بمدينة المنصورة والذي توقف منذ ما يقرب من خمسة عشر عاماً وذلك بمشاركة ناشرين القطاع الخاص ومن المنتظر الإعلان عنه خلال النصف الثانى من شهر أكتوبر الجاري، يليه ولأول مرة معرض للكتاب بساحة دار الأوبرا يقام بالتعاون بين دار الاوبرا المصرية والهيئة العامة للكتاب ويفتتح فى مطلع نوفمبر ويستمر لمدة 10 أيام بمشاركة أكثر من 50 دار نشر.

وأشارت إلى استمرار مساعى نشر التنوير لتنمية الوعى وبناء الإنسان بهدف تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.