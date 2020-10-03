رئيس جنوب السودان: حققنا إنجازا تاريخيا على صعيد عملية السلام

قال رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إنه تم تحقيق إنجاز تاريخي على صعيد عملية السلام في السودان، على الرغم من التحديات الكبيرة.

ودعا ميارديت، القادة السودانيين إلى انضمام باقي الحركات المسلحة إلى مسار السلام، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وبدأت اليوم السبت، مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام، بين الأطراف السودانية في جوبا، بحضور رؤساء دول وحكومات في الإقليم والعالم العربي، وممثلين عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن الأطراف السودانية قد وقعت على السلام بالأحرف الأولى، في نهاية شهر أغسطس الماضي، بعد مفاوضات استمرت لمدة عام.