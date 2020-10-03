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العنصرية تحرم برسيبوليس من مهاجم قبل مواجهة النصر

أمير نبيل
نشر في: السبت 3 أكتوبر 2020 - 2:35 م | آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2020 - 2:35 م

تلقى نادي برسيبوليس الإيراني صدمة قوية، قبل ساعات قليلة من مباراته ضد النصر السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بإعلان إيقاف مهاجمه عيسى آل كثير.

اللاعب الذي سجل هدفي فوز فريقه على باختاكور الأوزبكي في نصف نهائي دوري الأبطال، تعرض للإيقاف في يوم مباراته فريقه ضد النصر، التي تقام مساء اليوم السبت، وذلك بسبب اتهامه بارتكاب واقعة عنصرية.

وخلال احتفاله بأحد هدفيه أشار عيسى آل كثير بإشارة سحب العينين، الأمر الذي تم اعتباره تصرف عنصري ضد الشرق آسيويين.

لكن تقارير صحفية أخرى زعمت أن اللاعب كان يشير بهذه الإشارة إلى ابن شقيقه الذي يتميز بالعينين الضيقتين، ولا يقصد بذلك إهانة للمنتمين إلى شرق آسيا، خاصة وأنه كرر نفس الاحتفال مع فريقه من قبل.

ويسعى النصر للوصول إلى نهائي البطولة، والمنافسة على اللقب الذي فاز به في النسخة الماضية مواطنه الهلال.


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