كشف هوجو بروس، المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون، عن رفضه تولي تدريب الزمالك، منذ أسبوع، مشيرًا إلى أنها مخاطرة كبيرة في ذلك التوقيت، مؤكدًا أنه سبق وعرض نفسه لتدريب المنتخب المصري.

وأعلن الزمالك، تولى البرتغالي جايمي باتشيكو، القيادة الفنية للفريق، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي فسخ تعاقده من أجل تدريب التعاون السعودي.

وقال بروس، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "النهار": "الزمالك تواصل معي الأسبوع الماضي، ولكن رفضت العرض، لا أريد أن تكون هناك مخاطرة كبيرة في 3 أسابيع، مطلوب مني في هذه المدة أن أصل لنهائي إفريقيا وأنهي الدوري في المركز الثاني".

وتابع: "أنا لا أعرف اللاعبين وإمكانات الفريق، والفارق بين الزمالك وبيراميدز في الدوري قليل، وهناك مخاطرة".

وواصل: "لم يكن هناك تواصل معي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بعد رحيل هيكتوبر كوبر، وعرضت سيرتي الذاتية من خلال وكيل أعمالي على اتحاد الكرة لتولي مهمة المنتخب المصري ولكن لم يتواصل معي أحد".

أردف: "لا يجوز أن اتفق مع الزمالك على شيء ولا يحدث، وأمر لن يكون جيد في مشواري التدريبي".

وعن مفاوضات الأهلي أو بيراميدز معه خلال الفترة الماضية، أجاب: "لم يكن هناك اي تواصل مع من الأهلي أو بيراميدز".

اختتم: "أطمح لوجودي في مصر، كنت على بعد خطوات أن أكون مديرا فنيا للزمالك، ولكن نظرا لضيق الوقت لم أحضر".