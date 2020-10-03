مستشار سابق بحملة الرئيس الأمريكي: حال وفاة ترامب يتحول نائبه لمرشح الانتخابات الرئاسية

علق المستشار السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي ترامب، وليد فارس، على تقرير شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن هناك وسائل إعلام معارضة للرئيس الأمريكي وحملته وخطه السياسي، كشبكة سي إن إن وجريدتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست، وغيرهم، مشيرًا إلى أن تلك المنصات الإعلامية تفسر الأخبار الخاصة بترامب بطريقة خاطئة.

وعن مصير الانتخابات الرئاسية الأمريكية حال تدهورت صحة ترامب أو توفى، أوضح أنه في هذه الحالة سيتحول نائب ترامب، مايك بنس إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يتحول فورًا إلى المرشح الانتخابي وتكتمل الحملة الرئاسية الخاصة بمرشح الحزب الجمهوري، ومن ثم تجري الانتخابات.

وأشار إلى أنه من غير الوارد حاليًا أن ينسحب ترامب من الانتخابات، قائلًا إنه اضطر لمواجهة الجماهير والاختلاط بهم بشكل مباشر رغم أزمة كورونا؛ لتحالف الإعلام الأمريكي مع منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وذكر أن إصابة ترامب ليست هائلة، ولكن الخطر يكمن في عمره المتقدم، وبالتالي قرر البيت الأبيض نقله للمستشفى كإجراء احترازي ضروري.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح أمس الجمعة، إصابته والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا.

وأفادت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بكورونا.

ونقلت الشبكة في تقرير نشرته اليوم السبت عن مستشار لترامب، قوله إن هناك مؤشرات مثيرة للقلق من صحة ترامب، قائلا: «الوضع خطير».