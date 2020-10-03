توقف مشروع قانون لإغاثة شركات الطيران الأمريكية المتضررة من كورونا

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توقف اتفاق إغاثة مقترح يهدف إلى منع شركات الطيران الأمريكية من تنفيذ تخفيضات ضخمة في الوظائف في مجلس النواب يوم الجمعة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن الجمهوريين منعوا النظر في مشروع القانون، لكن هذه الجهود ستستمر لتأمين الإغاثة للصناعة.

وقالت بيلوسي في بيان "منع الجمهوريون مجلس النواب من تقديم الإغاثة العاجلة لعشرات الآلاف من العاملين بشركات الطيران الذين أصبحوا على شفا فقدان سبل عيشهم."

وكانت بيلوسي قد تعهدت في وقت سابق من يوم الجمعة بدعم إضافي لشركات الطيران المتضررة جراء جائحة فيروس كورونا، وحثتها على التوقف عن تسريح العمالة.

وقالت الديمقراطية بيلوسي في بيان إن "الإجازات الإجبارية وفصل عمال بشركات الطيران الأمريكية يهدد معيشة عشرات الآلاف ويهدد بتسريع وتيرة الأزمة الاقتصادية المدمرة التي تواجهها أمتنا".

وتابعت "اليوم، أدعو شركات الطيران لتأجيل عمليات الشطب المدمرة للوظائف، حيث يتم إحراز تقدم في الكونجرس بشأن تقديم مساعدة لموظفي شركات الطيران"

وأضافت أن النواب سوف يقدمون مزيدا من المساعدة لشركات الطيران عبر "مشروع قانون شامل للمساعدات يتم التفاوض عليه" أو "تشريع مستقل من الحزبين".

وقفزت أسعار أسهم شركات الطيران عقب هذا الإعلان.

كانت شركتا أمريكان ويونايتد أيرلاينز للطيران قد بدأتا في منح عشرات الآلاف من الموظفين إجازة بعد أن انتهت فترة سريان برنامج دعم الأجور لشركات الطيران.

ومنعت حزمة المساعدات الاتحادية التي تمت الموافقة عليها في مارس خفضا في الأجور وشطبا للوظائف.