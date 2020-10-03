رئيس وزراء بريطانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية يجريان تقييما للمفاوضات بينهما

تعقد رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم السبت "لتقييم المفاوضات" بين الجانبين، في ظل نفاد الوقت في سبيل تحقيق هدف التوصل إلى اتفاق ينظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد خروج الأخيرة من التكتل (بريكست).

وبحسب فون دير لاين، لا تزال القضايا الأكثر صعوبة على جدول أعمال المفاوضات مفتوحة، ومن المقرر أن يحدد تقييم اليوم كيف ستسير الأمور خلال الأسابيع المقبلة.

وبدا أن العلاقات بين لندن وبروكسل قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في وقت سابق الأسبوع الجاري، عندما بدأت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تحركا قانونيا بشأن قانون السوق الداخلية الجديد في بريطانيا والذي وافق عليه مجلس العموم البريطاني.

ويسعى جونسون من خلال هذا القانون إلى إنشاء "شبكة أمان" تعطيه صلاحية تجاوز أحد بنود اتفاق انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض قواعد جمركية جديدة على ايرلندا الشمالية دون باقي أنحاء المملكة المتحدة في حقبة ما بعد بريكست.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه يجب التوصل لاتفاق ينظم علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، بحلول منتصف أكتوبر الجاري، وإلا انسحبت بريطانيا من المحادثات لتبدأ الاستعداد لسيناريو الخروج بـ"لا اتفاق".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه قد ينتظر بضعة أسابيع أخرى، ولا يزال يتعين على الجانبين التوصل لاتفاق، وهو ما يعني أن أكتوبر هو النافذة الوحيدة المتاحة لتحقيق ذلك.

وتنتهي الفترة الانتقالية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية العام الجاري، حيث ستغادر البلاد السوق الداخلية والاتحاد الجمركي للتكتل. ويشكل عدم وجود اتفاق يحدد العلاقات المستقبلية بين الجانبين، تهديدا خطيرا للشركات وسلاسل التوريد.