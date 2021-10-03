انتقل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، إلى منطقتي البياضية والحميدات بمدينة قنا؛ لمعاينة المنازل المتضررة من كسر مواسير المياه، بتلك المناطق.

جاء ذلك في استجابة سريعة لشكوى الأهالي عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث رافق المحافظ في الزيارة، المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وأوضح محافظ قنا، أنه حدث كسر بماسورة مياه شرب بقرية البياضية، مما أسفر عن حدوث انهيار جزئي لـ 3 منازل بالطوب اللبن، بالإضافة إلى تأثر منزلين أخرين بمنطقة الحميدات، موجهًا مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إصلاح الأعطال، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

وأضاف أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تتكفل بإعادة ترميم المنازل المتضررة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بتدبير وسائل الإعاشة اللازمة للأسر المتضررة لحين الانتهاء من أعمال الترميم.

وأكد أن المحافظة حريصة على التفاعل مع شكاوى المواطنين والاستجابة لها بشكل فوري، لا سيما ما يتعلق بشكاوى الخدمات بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.