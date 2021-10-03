مقتل عدة أشخاص في انفجار بالقرب من مراسم جنازة والدة المتحدث باسم طالبان

أعلنت حركة طالبان اليوم الأحد مقتل عدة أشخاص في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول، وقع بالقرب من مراسم جنازة والدة المتحدث الرئيسي لطالبان ذبيح الله مجاهد .



وقالت الحركة إن الانفجار وقع أثناء تجمع عدد من الأشخاص قرب بوابة مسجد "عيد جا" الشهير في العاصمة.



وأكد ذبيح الله مجاهد، الذي يشغل حاليا منصب نائب وزير الاعلام والثقافة، وقوع الانفجار في بيان على شبكة الانترنت.



وقال إن عددا من المدنيين قتلوا وأصيبوا في الانفجار، ولكن لم يكشف عن أعداد محددة.



وأفادت منظمة إيمرجنسي غير الحكومية، التي تدير مستشفى في كابول، بأنه تم نقل أربعة مصابين للمستشفى بعد الانفجار.



وقال المتحدث باسم وزارة داخلية طالبان قاري سعيد خوستي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر تطبيق واتساب إن خمسة مدنيين سقطوا بين قتيل وجريح في الانفجار.



كما قال خوستي إن قوات طالبان اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم على صلة بالتفجير.



وتشير تقارير أخرى إلى ارتفاع عدد القتلى بما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة أكثر من 32 آخرين. وفي الآونة الأخيرة، بدا أن حركة طالبان كثيرا ما تقلل من الأرقام الدقيقة للضحايا.



ولم تعرف بعد طبيعة الانفجار بالتحديد، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.



وتردد أن عددا من قادة طالبان كانوا مشاركين في جنازة والدة مجاهد.