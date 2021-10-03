السياحة: المرحلة الثانية من مبادرة ترميم وصيانة التماثيل تستهدف 80 ميدانا

قالت الدكتورة سهى بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن المرحلة الأولى من مبادرة تنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة انطلقت في 22 محافظة، موضحة أنها استهدفت إظهار التماثيل الأثرية وغير الأثرية وتنظيفها وإضفاء الشكل الحضاري والجمالي عليها.



وأضافت بهجت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن الحملة يشارك بها مرممو المجلس الأعلى للآثار ومتخصصون في هذا المجال، لافتة إلى أن التطوير والتنظيف يشمل إزالة الكتابات والأتربة العالقة بأساليب حديثة.



وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف 80 ميدانًا في محافظات مختلفة بينهم: سوهاج والجيزة والفيوم وبني سويف، قائلة إن المرحلة الأولى تضمنت تطوير ميدان التحرير وتماثيل قصر النيل.



ولفتت متحدثة السياحة والآثار، إلى أن الحفاظ على نظافة تلك التماثيل يتضمن توعية المواطنين والجمهور بالمجهود المبذول لإضفاء المظهر الحضاري على الميادين، إضافة إلى جهود المحافظات المعنية.



وعن تأهيل مرسى الفنادق العائمة في الأقصر، أوضحت أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الجهة التي تولت عمليات التأهيل، مشيرة إلى أن المرسى يعد إضافة كبيرة للأقصر وخاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من المحلات والأكشاك لراحة المواطنين.



وذكرت أن المرسى يضم أكشاك للاستعلام وجداريات تتماشى مع طبيعة المحافظة، واصفة إياه بأنه «نقطة حضارية وعنصر جذب للمراكب التي تستخدم الخدمات الخاصة به، وإضافة كبيرة لمحافظة الأقصر بما فيها من مقومات جذب عديدة».







وبدأت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، في بتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة التي دشنتها الوزارة بداية العام الجاري، لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية.