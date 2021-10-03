كومان: كان بالإمكان أفضل مما كان

يرى رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه كان بإمكانه تحقيق نتيجة أفضل من الخسارة بهدفين نظيفين أمام أتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس السبت، ضمن منافسات الليجا.

وتحدث كومان لشبكة «بي إن سبورتس» عقب المباراة:" أنا حزين من أجل النتيجة، لأننا في بعض الأوقات خلال المباراة كنا نلعب بشكل جيد، ربما ارتكبنا بعض الأخطاء خاصة في الشوط الأول، كنا نتحدث قبل اللقاء عن كيف يجب علينا أن ندافع".

وأضاف:" ولكن مهاجمان من أتلتيكو مدريد حينما يلعبان بهذا العمق في وسط الملعب ربما أخطأنا في هذا الجانب، ونعلم أنه عندما تكون خاسرًا بهدف أمام أتلتيكو مدريد تصعب الأمور كثيرًا".

وأوضح:" كانت لدينا بعض الفرص، لا أريد أن أقول كانت فرصًا واضحة للتسجيل، كان بالإمكان أن نفعل أفضل مما فعلناه، ولكن في الوقت الحاسم قبل نهاية الشوط الأول سجلوا الهدف وتعقدت الأمور كثيرًا، وكانت هناك فرصة لكوتينيو لكي نتقدم في النتيجة ولكن لم نحقق ذلك".

وأتم المدير الفني الهولندي:" لم نخلق فرصًا واضحة وأتلتيكو مدريد يدافعون بعدد كبير من اللاعبين، يجب عليك أن تلعب بشكل ممتاز لكي تسجل ولكن بعض الغيابات التي نعاني منها تؤثر أيضًا، لكنهم كانوا أقوياء في وسط الملعب".