صلاح يصنع ويسجل في تعادل مثير لليفربول مع مانشستر سيتي

تألق محمد صلاح نجم وهداف ليفربول في تعادل مثير لفريقه مع مانشستر سيتي بهدفين لمثلهما، في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صنع صلاح الهداف الأول لزميله السنغالي ساديو ماني، ثم عاد النجم لمصري ليسجل بنفسه هدفاً على طريقة ميسي، بعدما كان السيتي قد عدل النتيجة بهدف فيل فودين، قبل أن يحرز البلجيكي كيفن دي بروين التعادل للسماوي.

قدم الفريقان مباراة مثيرة لاسيما في شوطها الثاني الذي شهد تسجيل الأهداف الثلاثة

تقدم الليفر بهدف وحيد سجله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 59 من تمريرة حاسمة عن طريق محمد صلاح الذي راوغ على الرواق الأيمن وتوغل في دفاع السيتيزينس ليمرر إلى ماني في موقف شبه انفراد ليسكنها السنغالي في شباك البرازيلي إيدرسون مارتينيز.

قدم ليفربول شوط أول أقل من المتوسط خاصة في في ظل معاناته على مستوى الظهيرين لاسيما الأيمن بغياب ترينت ألكسندر أرنولد، واعتماد المدرب الألماني يورجن كلوب على جيمس ميلنر الذي عانى من أجل إيقاف خطورة فيل فودين صاحب الانطلاقات الخطيرة.

واحتفظ السيتي بخطورته أغلب أوقات الشوط الأول، وتصدى الحارس أليسون لأكثر من فرصة محققة للفريق السماوي أبرزها عن طريق فودين من تمريرة المتألق برناردو سيلفا الذي راوغ دفاع الريدز، ومرر للإنجليزي المنفرد لكن الحارس البرازيلي تألق وتصدى.

في الشوط الثاني اختلفت وضعية ليفربول وبات أكثر إيجابية عند امتلاك الكرة، بعكس الشوط الأول.

وجاء توقيت الهدف ليجبر السيتي على الانتفاضة الهجومية، الأمر الذي أتاح المساحات لصلاح وماني في الخط الخلفي للضيوف، ودفع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي برحيم ستيرلينج على حساب جاك جيريليش الحاضر الغائب.

وأتت انتفاضة السيتي الهجومية بثمارها في الدقيقة 69 أي بعد 10 دقائق فقط من هدف ليفربول، عن طريق فيل فودين، بعد انطلاقة جابرييل جيسوس الذي راوغ ومرر لفودين ليسدد الأخير أرضية قوية في شباك أليسون.

ومن مجهود فردي رائع على طريقة ليونيل ميسي، أعطى صلاح الإذن لمهاراته الفريدة ليراوغ دفاع السيتي ويسقط برناردو سيلفا، ويمر من لابورتي قبل أن يسدد بيمناه في شباك السيتي،ويعلن عن تقدم ليفربول من جديد، في الدقيقة 76

الدقيقة 81 شهدت عودة جديدة للضيوف في النتيجة عن طريق كيفن دي بروين، الذي تابع بتسديدة قوية كرة ارتدت من الدفاع لتسكن شباك أليسون معلنة عن تعادل جديد.

وفي الدقيقة 86 أهدر الليفر فرصة التقدم بالثالث من كرة أمام المرمى الخالي بعدما مرت من الجميع، لكن الأرض انشقت عن رودري لينقذ هدفاً محققاً ويبعد الكرة.

ورد برازيلي آخر باهدار فرصة خطيرة عن طريق جابرييل جيسوس من مرتدة سريعة وتمريرة رحيم ستيرلينج لكنه سدد في أجساد المدافعين.

التعادل رفع رصيد ليفربول إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر، أما السيتي فارتقى للمركز الثالث برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن جاره يونايتد وكل من إيفرتون وبرايتون.