فقدان 5 صيادين إيرانيين جراء الإعصار شاهين

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، فقدان خمسة صيادين جراء إعصار "شاهين" الذي اجتاح المناطق الساحلية بجنوب شرق إيران.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم عن مساعد شؤون صيد الأسماك في الدائرة العامة للثروة السمكية بمحافظة سيستان وبلوجستان، جنوب شرق إيران، عطاء الله رئيسي قوله إن لنشين للصيد كان على متنهما 16 صيادا ضربهما الإعصار ما أدى إلى ارتطامهما بالصخور وبالتالي تحطمهما وغرقهما.

وأضاف أن 11 صيادا تمكنوا من الوصول إلى الساحل فيما لا يزال خمسة صيادين في عداد المفقودين، موضحا أن عمليات البحث عن الصيادين المفقودين في منطقة بسابندر، جنوب شرق، مازالت مستمرة.

وذكر أن إعصار شاهين الموسمي ألحق خسائر بالبنى التحتية لمنشآت الصيد ومخازن الأسماك.