كوريا الجنوبية ستبقى في المستوى الرابع الحالي للتباعد الاجتماعي حتى 17 أكتوبر

أعلنت كوريا الجنوبية، أنها ستبقى في المستوى الحالي للتباعد الاجتماعي، أسبوعين آخرين، حتى 17 أكتوبر، اعتبارا من غد الاثنين، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد مددت، الأسبوع الماضي، تطبيق المستوى الرابع للتباعد الاجتماعي، وهو أعلى مستوى من قيود مكافحة كورونا، في منطقة العاصمة والمستوى الثالث في مناطق أخرى، أسبوعين آخرين.

وستحافظ الحكومة على الحدود القصوى الحالية للتجمعات الخاصة من حيث المبدأ.

وبموجب المستوى الرابع، يمكن لما يصل إلى أربعة أشخاص التجمع، قبل الساعة السادسة مساء واثنين بعد ذلك.

لكن يمكن لما يصل إلى ستة أشخاص التجمع في المنازل والمطاعم والمقاهي، إذا شملت التجمعات أربعة أشخاص مطعمين بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

وفي المناطق، التي سيتم فيها تطبيق المستوى الثالث، سيتم السماح لتجمعات خاصة أن تضم ما يصل إلى ثمانية أشخاص، في المنزل وجميع الأماكن ذات الاستخدامات المتعددة، بشرط أن تضم المجموعة أربعة أشخاص مطعمين بشكل كامل.