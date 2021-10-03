السلطات العمانية تحذر مواطنيها بأخذ أقصى درجات الحذر تحسبا لإعصار شاهين

وجهت السلطات العمانية، تحذيرا للمواطنين بكافة مدن وولايات السلطنة باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة، وذلك جراء شدة تداعيات الإعصار المداري شاهين الذي يضرب البلاد حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، تظهر تمركز الإعصار المداري شاهين حاليًا على دائرة عرض 23.8 درجة شمالا، وخط طول 57.5 درجة شرقًا ويستمر في حركته نحو سواحل محافظتي جنوب وشمال الباطنة، حيث يبعد مركز الإعصار المداري حوالي 30 كم عن ولاية السويق وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 65 عقدة (120 كم/ساعة)؛ ويستمر هيجان البحر بشدة على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم ويقدر ارتفاع الموج 10-7 أمتار.

وأضافت أنه من المحتمل أن يستمر تأثير الحالة المدارية على محافظتي جنوب وشمال الباطنة بهطول أمطار غزيرة جدا ( 200 إلى 500 ملم) مصحوبة بهبوب رياح شديدة السرعة (45 إلى 65 عقدة) ويستمر أيضا هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على محافظات مسقط وشمال وجنوب الشرقية، في حين تتأثر محافظات الظاهرة والبريمي والداخلية بعد منتصف الليل بأمطار غزيرة جدا (100 إلى 300 ملم) قد تكون رعدية تؤدي إلى فيضان الأودية وقد تتأثر محافظة مسندم بأمطار متفاوتة الغزارة صباح الغد ومن المحتمل عبور مركز الحالة المدارية بين ولايتي المصنعة والسويق خلال الساعة القادمة.

وقالت إن البحر سيكون شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم ويقدر ارتفاع الموج (8-12) مترا مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون متوسط إلى هائج الموج على بقية سواحل السلطنة 2 -3 أمتار.