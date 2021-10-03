الجزائر تشارك غدا في الاجتماع الوزاري الـ21 للدول المصدرة للنفط داخل وخارج أوبك

يشارك وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، غدا الاثنين، في أعمال الاجتماع الوزاري الـ21 للدول المصدرة للنفط "أوبك"، والدول المصدرة من خارج المنظمة، والذي سيعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان لها اليوم الأحد، أن هذا الاجتماع الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون المشترك عام 2019، سيخصص لمناقشة التطورات الأخيرة التي طرأت على المشهد النفطي الدولي والإجراءات التي يجب اتخاذها لدعم التوازن واستقرار سوق النفط.

كما سيشارك الوزير الجزائري - في نفس اليوم - في أعمال الاجتماع الـ33 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة "جي إم إم سي" لإعلان التعاون، والتي سيتعين عليها تقييم ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذلك مستوى الامتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على هذا الإعلان عن شهر أغسطس الماضي.

وتتكون لجنة المراقبة الوزارية المشتركة من عدد من الدول الأعضاء في منظمة أوبك: الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا، ودولتان غير أعضاء في المنظمة وهما روسيا وكازاخستان.