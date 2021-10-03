قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إنه لا وجود لأدنى تأثير لإعصار «شاهين» على جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن الأجواء وتوزيعات الكتل الهوائية مختلفة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن عمود الهواء في مصر مختلف عن الكتل الهوائية التي تؤثر على المنطقة وعمان، مؤكدًا أن مصر تشهد استقرارًا شديدًا في الأحوال الجوية على مدار الـ6 أيام المقبلة.

وأشار إلى أن مصر لن تتعرض لفرص سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن البلاد تتعرض لأجواء خريفية لطيفة خلال فترات النهار والليل، ونسمات برودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وعن سبب تسمية إعصار شاهين بهذا الاسم، أوضح مدير التحاليل أنها مسميات تحددها الدول التي تؤثر عليها المنخفضات المدارية التي تصل إلى حد الإعصار، قائلًا إن اختيار تسمية الإعصار بمسمى سيدة كان من باب «الكوميديا» في فترة من الفترات.

ولفت إلى أن أوروبا وأمريكا أطلقت أسماء السيدات على الأعاصير لأنها متقلبة والأجواء غير مضمونة وليست على حال واحد، مازحًا: «معندناش تقلبات وأعاصير الحمد لله، التقلبات اللي في البيت موضوع تاني خالص».

وقالت وكالة فارس الإخبارية الإيرانية، إن إعصار شاهين ضرب محافظة سيستان وبلوشستان في الجنوب الشرقي، أمس السبت، ما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص وإغلاق 3 محاور من الطرق.

ووصل الإعصار، حسبما ذكرت السلطات الإيرانية، إلى مدينة تشابهار جنوب محافظة سيستان وبلوشستان بعد هطول الأمطار في المنطقة، ما أدى إلى تحطيم وغرق لنشين للصيد في ميناء بساندر دشتياري.