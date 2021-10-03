خبير: البنك المركزي الإسرائيلي لن يرفع سعر الفائدة قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

كتب جيل بوفمان، الخبير الاقتصادي البارز وديفيد ريزنيك، الخبير الاستراتيجي في أسعار الفائدة، في بنك لئومي الإسرائيلي (البنك الوطني) في دراسة استقصائية، أنه من غير المتوقع أن يرفع "بنك إسرائيل" (البنك المركزي) سعر الفائدة القياسي، قبل أن يفعل ذلك "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.



وأضاف بوفمان وريزنيك، أنه بينما ارتفعت التوقعات بشأن التضخم، بشكل كبير، فإن بنك إسرائيل، من المحتمل أن ينتظر لفترة، قبل رفع معدلات الفائدة.



ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة سعر الشيكل الإسرائيلي، مقابل مجموعة من العملات، والتي تقترب من المستويات القياسية، التي تم تسجيلها في يناير الماضي.