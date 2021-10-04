أستاذ بطب قصر العيني: المبادرات الرئاسية الصحية ساهمت في التصدي لانتشار كورونا

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قال الدكتور محمد منيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب القصر العيني، إن الدولة المصرية تدير أزمة انتشار فيروس كورونا بكفاءة عالية، مشيدا بتوافر لقاح كورونا بكميات كبيرة وصناعته في مصر.

وأضاف منيسي في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء الخير" عبر فضائية me sat” مساء الأحد، أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة ساهمت بشكل كبير في التصدي لانتشار كورونا كما أنها عززت قدرة الدولة علي تقديم خدمات صحية بجودة عالية للمواطنين.

وأوضح أن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية أشادتا بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي في مصر وكذلك المبادرات المتعلقة بصحة المرأة والطفل.

وأشار منيسي إلى أن القطاع الطبي شهد خلال السبع سنوات الماضية تطويرا مستمرا متمثلا في قانون التأمين الصحي الشامل الذي سيعمل على تحسين أوضاع الأطباء ماديا؛ ما ينعكس على تقديم خدمة طبية للمواطن بمستوى جيد.

وأكد أن توطين صناعة الدواء في مصر ومشروعات مشتقات البلازما سيساهم في ضبط أسعار الدواء.