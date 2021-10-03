رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية يبحث مع مسئول ألماني القضايا المشتركة

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد، مع نائب وزير خارجية ألمانيا ميغيل بيرغر، العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.



واستعرض - خلال لقائهما اليوم الأحد في مقر الهيئة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - التطورات التي تشهدها المملكة في دعم حقوق الإنسان، والتي نتج عنها أكثر من 90 قرارا إصلاحيا حقوقيا، موضحا أن المملكة سعت دوليا لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأوفت بالالتزامات التي أصبحت طرفا فيها، حيث قدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن قائمة الدول الملتزمة بتقديم التقارير في مواعيدها.



وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية أن هذا التحول الكبير في سياسة السعودية الإصلاحية رسمت ملامح رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق مكانة مرموقة للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها الرئيسي.