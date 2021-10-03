باكستان وطاجيكستان تتفقان على تعزيز جهودهما لدعم السلام في أفغانستان

اتفق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، على البقاء على اتصال وثيق لزيادة تنسيق جهودهما لدعم السلام والاستقرار في أفغانستان.

وجاء ذلك، حسب ما أوردته صحيفة /اكسبرس تريبيون/ الباكستانية اليوم الأحد، خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين تبادلا خلالها الآراء بشأن متابعة محادثات عقدت في دوشنبه شهر سبتمبر الماضي.

وشدد خان على الضرورة الملحة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني .. مؤكدا أهمية دور المجتمع الدولي في تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لأفغانستان.

وسلط رئيس الوزراء الباكستاني الضوء على الأهمية الفورية للمشاركة الاقتصادية مع أفغانستان لمنع الانهيار الاقتصادي وتخفيف معاناة عامة الناس.

وأعرب الزعيمان عن ارتياحهما للمستوى الحالي للتعاون الثنائي، وأكدا مجددا عزمهما على مواصلة الجهود المتبادلة لتعزيز العلاقات الوثيقة.