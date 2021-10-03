المرشح الأوفر حظا للفوز بالمستشارية يدعو للمساواة في المعيشة بين شرق ألمانيا وغربها

دعا مرشح الاشتراكيين الديمقراطيين لشغل منصب المستشارية بألمانيا لمواصلة العمل على تحقيق المساواة في ظروف المعيشة بين شرق ألمانيا وغربها بمناسبة يوم الوحدة الألمانية.

وكتب أولاف شولتس، المرشح الأوفر حظا للفوز بمنصب المستشار، اليوم الأحد على "تويتر" قبل بدء الاحتفالات بيوم الوحدة الألمانية بمدينة هاله بولاية سكسونيا-أنهالت: "اليوم نحن بلد واحد، وعلى الرغم من ذلك لا يزال هناك كثير من الأمور يجب القيام بها".

وتابع شولتس، الذي يشغل منصب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "إننا بحاجة لرواتب ومعاشات وفرص متساوية. لن نحقق ذلك إلا إذا ركزنا على النقاط المشتركة".

ومن جانبها، أشارت زاكسيا إسكن، وهي رئيسة مشاركة للحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضا، إلى الإنجاز التاريخي لمتظاهري شرق ألمانيا في خريف 1989 الذي قاد ألمانيا بأكملها بعد عام تقريبا إلى الوحدة في الثالث من أكتوبر 1990.

وكتبت إسكن على "تويتر": "أرفع قبعتي أمام كثير من الناس الشجعان الذين تجاوزا الديكتاتورية بوسائل سلمية"، موضحة أن الناس عملت على توفير فرص جديدة وساعدوا على بناء هياكل ديمقراطية.

وبدأت اليوم الأحد فعاليات الاحتفال بيوم الوحدة الألمانية في مدينة هاله، التي يشارك بها الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكذلك شولتس ومرشح الاتحاد المسيحي للمستشارية أرمين لاشيت.