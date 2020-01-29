تباين في إصابات كورونا بالدول العربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

شهد عدد من الدول العربية، اليوم الأحد، انخفاضا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة مقارنة بيوم أمس السبت، ومن بينها الإمارات والسعودية، فيما سجلت عدد من الدول ارتفاعا من بينها العراق وفلسطين.

ففي الإمارات، ‌‎أعلنت وزارة الصحة تسجيل 184 إصابة وحالتي وفاة، فيما تماثل 306 حالات للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 736 ألفا و708 حالات، والوفيات إلى 2102 حالة، والشفاء إلى 729 ألفا و548 حالة.

وقدمت الوزارة 32 ألفا و184 جرعة من لقاح كورونا؛ ليصل مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن إلى 20 مليونا و196 ألفا و549 جرعة.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، 41 إصابة وحالتي وفاة، و49 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 547 ألفا و262 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و724 حالة، والشفاء إلى 536 ألفا و330 حالة.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 45 إصابة جديدة، فيما تعافت 67 حالة، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 273 ألفا و149 حالة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 2451 إصابة و21 وفاة، وتماثل 3363 حالة للشفاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و9 آلاف و678 حالة، والوفيات إلى 22 ألفا و365 حالة، والشفاء إلى مليون و922 ألفا و469 حالة بنسبة 95.7%.

وأشارت الصحة العراقية إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح - خلال الـ 24 ساعة الماضية - بلغ عددهم 42 ألفا و290 شخصا، بإجمالي 4 ملايين و831 ألفا و40 شخصا.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل 748 إصابة و22 وفاة، و1531 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 341 ألفًا و839 حالة، والوفيات إلى 4 آلاف و686 حالة، والشفاء إلى 262 ألفا و416 حالة.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 872 إصابة و12 وفاة، فيما تماثل 1380 حالة للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 93.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي السياق ذاته، سجلت وزارة الصحة الأردنية 6 وفيات و1037 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10 آلاف و742 وفاة؛ و826 ألفا و282 إصابة، بينما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 802 ألف و859 شخصا بإضافة 1075 حالة شفاء جديدة من الفيروس.

وأكدت الصحة الأردنية أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3 ملايين و729 ألفا و142 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين 308 آلاف و671.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 411 ألفا و803 حالات.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند، شفاء 51 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 408 آلاف و694 حالة، وحالة وفاة واحدة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 2452.

وسجلت وزارة الصحة الجزائرية 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة، فيما تماثل 95 مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 22 مليونا و758 و556 شخصا، وبلغ إجمالي من تلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس19 مليونا و263 ألفا و530 شخصا.