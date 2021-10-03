أتلتيكو مينيرو يعزز موقعه في صدارة الدوري البرازيلي

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عزز فريق أتلتيكو مينيرو موقعه في صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بعدما تغلب على إنترناسيونال 1 / صفر مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت جرينيتش) في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وفي مباريات أخرى، تعادل براجانتينو مع كورينثيانز 2 / 2 وتغلب أمريكا مينيرو على كويابا 2 / صفر وأتلتيكو جويانيينسي على فورتاليزا 3 / صفر.

وحسم أتلتيكو مينيرو مباراته أمام إنترناسيونال بهدف وحيد سجله ماركوس دا سيلفا كينو في الدقيقة 79 .

وارتفع رصيد أتلتيكو مينيرو إلى 49 نقطة في الصدارة بفارق 11 نقطة أمام أقرب منافسيه بالميراس صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد إنترناسيونال عند 32 نقطة في المركز السابع.

وأفلت كورينثيانز من الهزيمة أمام براجانتينو وتعادل معه 2 / 2 ، ليرفع الأول رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف فقط خلف براجانتينو صاحب المركز الخامس.

وتقدم براجانتينو بهدفين سجلهما لوان كانديدو وجان هورتادو في الدقيقتين 56 و84 ثم تعادل كورينثيانز بهدفين في الثواني الأخيرة من المباراة سجلهما ريناتو أوجوستو ووالاس أولفيرا دوس سانتوس.

وتغلب أمريكا مينيرو على كويابا بهدفين نظيفين سجلهما ماورو زاراتي وايدمير سيلفا جونيور في الدقيقتين 13 و83، ليرفع أمريكا مينيرو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر ويتجمد رصيد كويابا عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

كذلك تغلب أتلتيكو جويانيينسي على فورتاليزا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها فيليبي لاعب فورتاليزا، بالخطأ في مرمى فريقه، وجبراييل برالهاس وبراين مونتينيجرو في الدقائق 18 و76 و90 .

ورفع أتلتيكو جويانيينسي رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد رصيد فورتاليزا عند 36 نقطة في المركز الثالث.