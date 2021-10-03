رئيس الوزراء اليمني: الحكومة والشعب يساندان الجيش حتى استكمال استعادة الدولة

جدد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك، التأكيد على أن الحكومة ومعها الشعب اليمني، تقف بكل إمكانياتها مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في المعركة الوطنية المصيرية، حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري المدعوم من إيران.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن عبد الملك، أشار إلى تصاعد الجرائم الإرهابية لمليشيا الحوثي واستهدافها المتكرر للمدنيين في مأرب وغيرها، وأخرها استهداف حي الروضة السكني اليوم الأحد، واستشهاد طفلين وإصابة 27 مدنيا غالبيتهم من النساء والأطفال، وأهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم في وضع حد لهذه الجرائم الإرهابية بهزيمة المشروع الانقلابي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها رئيس الوزراء اليمني مع وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، حيث تابع تداعيات هذه الجريمة الإرهابية واستمع كذلك، إلى تقرير حول الأوضاع الميدانية وسير العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي في عدد من الجبهات، ومعنويات الأبطال في استكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.