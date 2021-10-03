الولايات المتحدة تجدد التزامها بإعادة مهاجري هايتي بطريقة إنسانية إلى موطنهم

جددت الولايات المتحدة التزامها بإعادة مهاجري هايتي بطريقة إنسانية إلى موطنهم ورغبتها في إجراء تحقيق كامل وشفاف في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

جاء ذلك، وفق ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني ، اليوم الأحد، خلال أول زيارة رسمية لوفد أمريكي إلى هايتي تستمر يومين، برئاسة براين نيكولز مساعد وزير الخارجية لشؤون نصف الكرة الغربي بهدف تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه شعب هايتي.

وأفاد البيت الأبيض بأن الوفد الأمريكي إلى هايتي ضم مدير مجلس الأمن القومي الأمريكي لنصف الكرة الغربي خوان ونزاليس ونائب مساعد وزير الخارجية مارك ويلز.

والتقى الوفد الأمريكي بممثلين من المجتمع المدني الهايتي وأصحاب المصلحة السياسيين لإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة للحلول الشاملة للتحديات التي تواجه البلاد ، كما التقى برئيس وزراء هايتي أرييل هنري ووزير الخارجية كلود جوزيف لتأكيد أهمية تحسين الوضع الأمني ​​هناك.

وأكد بيان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة شريك ثابت لهايتي، مؤكدا مواصلة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس التزامها بدعم الشعب الهايتي خلال هذا الوقت الصعب .