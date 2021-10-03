بلينكن: الولايات المتحدة تفخر باعتبار ألمانيا صديقة مقربة وحليفا في الناتو

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قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تفخر باعتبار ألمانيا صديقة مقربة وحليفا في الناتو.

وأضاف بلينكن في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني اليوم الأحد: معًا، نحن ملتزمون بتعزيز الديمقراطية والحرية والتجارة وسيادة القانون والأمن والازدهار في دولنا وحول العالم.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، قائلا عندما سافرت إلى ألمانيا سبتمبر الماضي، أعربت عن تقديري العميق لتعاون ألمانيا في المساعدة في نقل الأشخاص الراغبين في مغادرة أفغانستان جوا، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون والأفغان المعرضون للخطر الذين يبحثون عن ملاذ آمن.

وأكد أن هذا العمل الإنساني التاريخي الاستثنائي لن يُنسى.

واختتم بلينكن بيانه، بالقول: بالنيابة عن الولايات المتحدة، أهنئ شعب ألمانيا بمناسبة الاحتفال بمرور 31 عامًا على يوم الوحدة الألمانية.