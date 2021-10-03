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قتلى وجرحى في تفجيرين جنوبي الصومال

انفجار
انفجار
وكالات
نشر في: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 9:00 م | آخر تحديث: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 9:00 م
قتل مدني واحد وأصيب 6 أشخاص بينهم مسؤول حكومي، مساء الأحد، جراء تفجيرين إرهابيين جنوبي الصومال.

وفي الهجوم الأول، وقع تفجير لغم أرضي مزروع قرب مطعم شعبي في مدينة بيدوا بمحافظة باي جنوبي البلاد .

ونجم التفجير عن عبوة مفخخة استهدفت مدير مطار مدينة بارطيري في محافظة غدو الذي يدعى جامع علي هيري وأسفرت عن إصابته وعدد من حراس الأمن الشخصيين له من بينهم ضابط رفيع .

وفي هذه الأثناء، لم تعلق السلطات الرسمية على التفجيرين بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها لكن غالبا ما تقوم حركة الشباب الإرهابية بتنفيذ هذه الهجمات .

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