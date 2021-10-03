التزكية تحسم انتخابات لجنة المشروعات الصغيرة

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حافظ النائب محمد كمال مرعي على مقعد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فيما حصلت النائبة هالة أبو السعد على منصب وكيل اللجنة، والنائب محمد الجارحي وكيل ثاني، والنائبة مارسيل سمير أمين سر اللجنة.