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التزكية تحسم انتخابات لجنة المشروعات الصغيرة

albarlman
albarlman
صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 1:28 م | آخر تحديث: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 1:28 م

حافظ النائب محمد كمال مرعي على مقعد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فيما حصلت النائبة هالة أبو السعد على منصب وكيل اللجنة، والنائب محمد الجارحي وكيل ثاني، والنائبة مارسيل سمير أمين سر اللجنة.


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