قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن إعصار «شاهين» عاصفة مدارية تحول إلى إعصار من الدرجة الأولى، لافتة إلى أن تحديد درجة الإعصار يكون حسب سرعات الرياح.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مصر بعيدة تمامًا عن تكون الأعاصير، موضحة أنها بعيدة عن المحيطات ومحاطة بالبحرين الأحمر والمتوسط وهي بحار مغلقة تمنع تكون الأعاصير بشكل عام.

ولفتت إلى أن سرعة الرياح بإعصار شاهين تتراوح ما بين 130 إلى 120 كم/ الساعة، قائلة إن الإعصار يتكون في المحيطات ومساحات المياه الواسعة ثم يبدأ في ضرب السواحل.

وذكرت وكيل الاستشعار عن بعد أن الإعصار يستمد طاقته من المياه وخاصة لو كانت درجة حرارتها مرتفعة، متابعة: «عندما يضرب اليابسة يفقد الطاقة في تدمير الأشجار والمنازل».

وتوقعت أن يستمر إعصار شاهين 48 ساعة مقبلة ثم ينخفض ويتلاشى، منوهة إلى أن الإعصار مصحوب بكميات أمطار غزيرة وهو ما يؤدي إلى حدوث سيول وفيضانات لازالت مستمرة.