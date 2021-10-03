 أمين الفتوى: المطلقة طلقة رجعية ترث لو مات الزوج في فترة العدة - بوابة الشروق
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أمين الفتوى: المطلقة طلقة رجعية ترث لو مات الزوج في فترة العدة

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد بدراوي
نشر في: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 10:37 م | آخر تحديث: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 10:38 م

قال الدكتور علي فخر أمين الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن «المطلقة طلاقًا رجعيًا وليس طلاق بائن يمكن أن ترث لو مات الزوج في أثناء العدة».

وأضاف في خدمة البث الحي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية وأداره الباحث طاهر فاروق زيد عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»: «أن الطلاق الرجعي هو الذي يملك الزوج فيه أن يعيد الزوج إليه مرة أخرى».

وأكد: «أما الطلاق على الإبراء فحين يقع الطلاق، فالزوج لا يملك مراجعة زوجته حتى في فترة العدة إلا بإذنها ورضاها، فهذا طلاق بائن يمنع أن ترث الزوجة من الزوج أو العكس».

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