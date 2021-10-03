فاوتشي: الولايات المتحدة تتجاوز الأصعب في أحدث موجة من إصابات كورونا

قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي إن الولايات المتحدة تتجاوز الأصعب في أحدث موجة إصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) مؤكدا أنه يتعين على المزيد من المواطنين الحصول على التطعيم للحفاظ على الاتجاه التنازلي للعدوى.



وقال فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن، إنه بينما وصل معدل التطعيم الكامل إلى 55 % فإن الخطر الرئيسي هو 70 مليون شخص في الولايات المتحدة لم يحصلوا على التطعيم.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاوتشي قوله في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة" ايه بي سي" اليوم الأحد "نحن بالتأكيد نتجاوز الأصعب في هذه المرحلة من تزايد الإصابات.. طريقة الحفاظ على هذا الوضع، وجعل هذا التحول مستمرا في الانخفاض، هو القيام بما ذكرناه: التطعيم."



وتجاوز عدد الوفيات منذ بداية الوباء 700 ألف الأسبوع الماضي فيما وصفه بايدن بـ "عدد مذهل من الوفيات" واعتبره بمثابة "تذكير آخر بمدى أهمية التطعيم".