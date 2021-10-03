الجامعة العربية تراقب الانتخابات المبكرة لمجلس النواب العراقي لعام 2021

أعربت بعثة جامعة الدول العربية التي تم إيفادها إلى العراق لمراقبة الانتخابات المبكرة لمجلس النواب العراقي، عن تطلعها بأن يجرى هذا الاستحقاق الانتخابي في أفضل الأحوال وأن تعكس نتائجه إرادة الشعب العراقي في اختيار ممثليه وفق إرادته الحرة، وأن يصب ذلك في تعزيز أمن واستقرار ووحدة العراق الوطنية، تحقيقا لطموحات الشعب العراقي في التنمية والازدهار.

ووجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإيفاد بعثة من الجامعة برئاسة السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، لمراقبة الانتخابات النيابية في العراق والمقرر إجراؤها في 10 أكتوبر 2021، وذلك تلبية للدعوة التي تلقتها الجامعة العربية من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بشأن مشاركة الجامعة في مراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي المبكرة.

ووصلت البعثة إلى العراق، لتشارك في تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة العراقية والمعايير الدولية.

وستعمل غرفة عمليات جامعة الدول العربية على التنسيق والتواصل مع المراقبين على مدار يوم الاقتراع، حيث ستصدر البعثة بيانها التمهيدي عقب انتهائها من عملية المراقبة، وستصدر تقريرها النهائي المتضمن ملاحظتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بذلك، ورفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وإرساله إلى الجهات المعنية في العراق ، بحسب بيان صحفي للجامعة العربية مساء اليوم.