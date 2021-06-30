الإفتاء: كتابة الأب أملاكه للذكور دون الإناث حرام

قال الدكتور علي فخر أمين الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن «توجه الأب بكتابة كل أملاكه لعدد من ورثته دون البعض الأخر أمر نأسف عليه».

وأضاف في خدمة البث الحي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية وأداره الباحث طاهر فاروق زيد عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» ردًا على سؤال حول حكم أب كتب لأبنائه الذكور كل ما يملك دون الإناث: «إنه خصوصًا لو كان يقصد حرمان بعض الورثة دون الأخر».

وأكد: «الإنسان موكل فيما أراد الله أن يستخلفه فيه، وإذا تدخل الإنسان ليغير الاستخلاف لفلان دون فلان بلا مسوغ شرعي فهذا حرام شرعًا».

وأوضح: «هناك إثم شرعي لو أن الأبناء تعمدوا الاستيلاء على المال الذي تركه الأب أو التركة وحرمان الإناث من حقهن».