الجزء الخامس من مسلسل الآنسة فرح يدخل غرفة المونتاج

بدأ المخرج وائل فرج، اليوم الأحد، عمليات مونتاج ومكساج الجزء الخامس من مسلسله الجديد "الآنسة فرح"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقال فرج، في تصريح صحفي، إن الجزء الخامس والأخير من مسلسل "الآنسة فرح" قد دخل غرفة المونتاج، بعد الانتهاء من تصوير آخر المشاهد الأسبوع الماضي بمدينة السادس من أكتوبر، مضيفا أن مسلسل "الآنسة فرح" هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.

يتناول المسلسل قصة فتاة تدعى فرح وتعمل في أحد الفنادق، وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، وفقا للقصة التي يدور حولها المسلسل الأجنبي الذي تم اقتباس أحداث المسلسل منه.

المسلسل من بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وإخراج وائل فرج.