فاركو يكشف حقيقة التعاقد مع جونيور أجايي

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خرج النيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي، من حسابات نادي فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز، حيث تقرر التعاقد مع لاعب آخر في نفس المركز.

وقرر الأهلي وضع جونيور أجايي على قائمة الانتظار بعد عدم التوصل لقرار نهائى يخص مستقبل اللاعب قبل غلق باب القيد الصيفي.

وتسمح لائحة القيد للدوري في الموسم المقبل بقيد 5 لاعبين أجانب، مع معاملة اللاعب الفلسطيني على أنه لاعب مصري.

وكان فاركو قد نجح في التعاقد مع 15 صفقة استعدادا للموسم المقبل، وضم عناصر قوية كالتالي:

1 الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل

2 محمد فؤاد قادما من العين السعودي

3 النيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي

4 محمود عماد لاعب خط وسط بتروجت

5 عبد الله بكري ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز

6 أحمد مودي من مصر المقاصة

7 رامى صبرى مدافع إنبي

8 أحمد الصغيري لاعب أسوان

9 علاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي

10 مصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ

11 عزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي

12 محمد صبحى حارس مرمى الزمالك

13 عمرو جمال مهاجم الطلائع

14 السوداني سيف تيري.

بالإضافة إلى ثنائي الزمالك ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة، كما ضم المهاجم زياد طلبة القادم من المقاولون العرب وحارس المرمى صبري جاد من الجونة.