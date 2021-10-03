نيوزيلندا تعزز القيود المفروضة لدخول أراضيها لمنع تفشي فيروس كورونا

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قررت نيوزيلندا، اليوم الأحد، تعزيز القيود المفروضة لدخول أراضيها بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق لم يصلها وباء كوفيد-19 من قبل.

ونقلت قناة "فرنسا 24" عن وزير مكافحة وباء كورونا كريست هيبكينز قوله "إننا نشترط أن يكون المسافرون الذين تتجاوز أعمارهم 17 عاما وليسوا من مواطني نيوزيلندا، أن يتلقوا لقاحا كاملا لدخول البلاد.

وكانت شركة الطيران النيوزيلندية قد أعلنت أيضا بدء تطبيق إجراء يحظر صعود أي مسافر لم يتلق اللقاح المضاد لكورونا على رحلاتها الدولية.

ونجحت نيوزيلندا حتى الآن في احتواء وباء كوفيد-19 على أراضيها بإجراءات صارمة على الحدود وعمليات إغلاق.