وزيرة التجارة والصناعة: الجناح المصري في معرض «إكسبو دبي 2020» يشهد إقبالا كبيرا

قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إن كل الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية يتضمنها معرض "إكسبو دبي 2020، منوهة في الوقت ذاته بأن الجناح المصرى هناك يشهد إقبالا كبيرا.

وأضافت جامع، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة "أون إى"، مساء اليوم السبت، أن: "الجناح المصرى بمعرض "إكسبو دبي 2020"، فى منطقة متميزة جدا ويقع بين جناحى "الإمارات والصين"، ومقام على مساحة 3 آلاف متر ومكون من 3 طوابق، وتم تصميمه على طراز معمارى مميز جدا".

وتابع: "أن كل من ينظر إليه من بعيد يعرف أنه الجناح المصرى، نظرا لوجود رأس توت عنخ آمون، وحرصنا على دمج الحضارة والعراقة والتطور الذي تشهده البلاد".

وبينت أن المعرض يتضمن أحد التوابيت الخشبية المكتشفة حديثا وقصة هذا التابوت، علاوة على عدد من المستنسخات الأثرية، كما أن هناك عرضا للمشروعات العملاقة التى نعمل عليها الآن والتى تمت خلال السنوات الماضية ومنها المدن الذكية وقناة السويس الجديدة.

وأشارت إلى أن كل دولة تعرض كافة إنجازاتها فى "إكسبو دبي 2020".