 جوارديولا عن هدف صلاح: لم أر مثله.. إنه أفضل لاعب في العالم الآن - بوابة الشروق
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جوارديولا عن هدف صلاح: لم أر مثله.. إنه أفضل لاعب في العالم الآن

أمير نبيل
نشر في: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 10:40 م | آخر تحديث: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 10:40 م

كال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، المديح للنجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفاً رائعاً في شباك السيتيزنس، خلال التعادل 2-2.

وسجل صلاح هدفاً بعدما صنع آخر لزميله ساديو مانيه في قمة مثيرة بالجولة الـ 7 من البريميرليج.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عقب المباراة عن هدف صلاح: "لم أر أي شيء مثله، لابد وأنه أفضل جناح في الدوري الإنجليزي على الإطلاق، إنه أفضل لاعب في العالم بالوقت الراهن، فلا أحد يقوم بما يفعله".

وانتقد المدرب الإسباني أيضا عدم قيام الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه جيمس ميلنر لاعب ليفربول، بسبب مخالفة يرى بيب أنها تستحق الإنذار الثاني، حيث قال إنه من الصعب على أي حكم أن يشهر بطاقة حمراء في أنفيلد أو أولد ترافورد، لكن مع السيتي يحدث الأمر بشكل طبيعي.


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