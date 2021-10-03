شارك طلاب الأسر المركزية المتميزون بجامعة الأقصر، في المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية، تحت شعار (شباب جامعات الجمهورية الجديدة)، المقام خلال الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر، والذي تستضيفه جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأوضحت ذكاء محمد صبري، مسؤول إدارة الأسر الطلابية والاتحادات بجامعة الأقصر، والمشرف على مشاركة الطلاب في المهرجان، أن المهرجان يشمل أنشطة ومسابقات: خماسي كرة القدم، تنس الطاولة، كرة السرعة، ألعاب ترويجية مفتوحة، كما تم تقديم جوائز عينية ودروع وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين.

وأشارت صبري، إلى أن طلاب جامعة الأقصر، ارتدوا زيًا فرعونيًا موحدًا أثناء المهرجان والذي يعبر عن تراث الجامعة، وروح الحضارة الفرعونية، يتقدمهم حملة الأعلام من المشاركين فى المهرجان والذي انطلق داخل شوارع كفر الشيخ وانتهى داخل الحرم الجامعي.

من جانبه أشاد الدكتور محمد محجوب، رئيس جامعة الأقصر، بمستوى الطلاب و قدراتهم الرياضية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الجامعة تدعم الموهوبين في كل المجالات و لا تألو جهدًا في توفير جميع سبل الدعم والتدريب لهم، موجهًا بضرورة توظيف مشاركات الطلاب في الفاعليات الخارجية بما يضمن تفوقهم وظهورهم بالشكل اللائق.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر لكل الوزارات والمؤسسات المعنية والقائمة على تنظيم المهرجان، كما وجه الشكر لطلاب الجامعة الذين وضعوا جامعة الأقصر في المقدمة.



