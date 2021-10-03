أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تقديم مشروع لاعتبار يوم 3 أكتوبر عيداً وطنياً، فيما أشار إلى أن العراقيين سيعبرون عن عمق وأصالة شعبنا خلال الانتخابات المقبلة.

وقال الكاظمي في تغريدة له على منصة "تويتر" نقلتها وكالة الانباء العراقية (واع): "سعياً إلى تكريس الهوية الوطنية الجامعة، قدّمنا مشروعاً لاعتبار يوم 3 أكتوبر عيداً وطنياً، وهو يوم استقلال العراق وانضمامه كمؤسس إلى عصبة الأمم".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء العراقي ان "عمق وأصالة شعبنا هو المعنى الذي سيعبّر عنه العراقيون من خلال مشاركة واسعة في الانتخابات، واختيار من يؤمن بالهوية الوطنية العراقية".