استقبلت فيتنام اليوم السبت مليونا و499 ألفا و940 جرعة لقاح من فايزر من قبل الولايات المتحدة من خلال آلية الوصول إلى اللقاح العالمية كوفاكس.

وذكرت صحيفة فيتنام نيوز المحلية أن الدفعة الجديدة تأتي في أعقاب ثلاثة تبرعات سابقة للقاحات من الولايات المتحدة إلى فيتنام من خلال كوفاكس، بإجمالي 7.5 مليون جرعة حتى الآن، وفقًا لبيان صحفي صدر اليوم عن سفارة الولايات المتحدة في هانوي.

وأفادت السفارة بأنه بالإضافة إلى التبرع باللقاح، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 26.7 مليون دولار للمساعدة المتعلقة بكورونا لفيتنام منذ بداية الوباء.

وقامت فيتنام بتطعيم حوالي 33.1 مليون شخص بلقاح واحد على الأقل من لقاحات كورونا بينما تم تطعيم حوالي 9.8 مليون شخص بشكل كامل.

وتهدف فيتنام إلى تأمين 150 مليون جرعة لقاح كورونا لتغطية ما لا يقل عن 70 في المائة من سكانها بحلول العام المقبل.