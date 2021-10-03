بينيت يتعهد بمحاربة العنف بين عرب إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد العنف في القطاع العربي في البلاد، قائلا إن الأمر بلغ "أبعادا مشينة".



وقال "إنه تمت تنحية المشكلة جانبا وإهمالها لسنوات حتى وصلت إلى ابعاد مشينة كما رأينا خلال العام الماضي".



وقتل نحو 100 من عرب إسرائيل منذ بداية العام، كجزء من حروب العصابات في كثير من الأحيان.



وقررت لجنة من الوزراء مشاركة الجيش الإسرائيلى وجهاز الاستخبارات في البلاد في الحرب ضد الأسلحة غير المشروعة في القطاع العربي.



وأضاف بينيت "أن التنفيذ سيبدأ على الفور".



وتم الآن تشكيل فريق عمل من مختلف الوزارات. ويرأس المجموعة نائب وزير الامن العام جواف سيجالوفيتس.



وقال بينيت إن الدولة تريد حماية مواطنيها العرب من الجريمة والأسلحة غير المشروعة والقتل والابتزاز. وعلى المواطنين العرب أن يفهموا أن "قوات الأمن ليست العدو، بل الحل".



وتشكل الأقلية العربية حوالي 20% من مواطني إسرائيل الذين يزيد عددهم على 9 ملايين نسمة. ووفقا لجمعية الحقوق المدنية الإسرائيلية، فإن أكثر من نصف الأسر الفقيرة في البلاد تعيش في القطاع العربي.