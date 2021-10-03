السجن المؤبد لعامل لاتهامه بقتل شقيقته في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد، وبراءة شقيقه، لاتهامهما بقتل شقيقتهما بدائرة مركز ساقلتة.



صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال إبراهيم، وهاني صبحي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.



وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، بدائرة مركز ساقلتة، عندما وجهت النيابة لكل من "ع. م" 28 عاما، عامل، وشقيقه "م. م" 28 عاما، عامل، تهمة قتل شقيقتهما، بأن قاما باصطحابها إلى منزلهما، وسدد المتهم الأول لها عدة طعنات مستخدما سلاح أبيض "سكين"، فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها، حال تواجد المتهم الثاني رفقته للشد من أزره،.



وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.