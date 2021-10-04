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أشاد كارلوس أورتيجا المدير الفني لفريق برشلونة لكرة اليد، بفريق الزمالك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلىأن الأبيض يملك دفاعا قويا ولاعبين على مستوى مميز.

وقال أورتيجا في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "على الورق كل فرق البطولة قوية، ولكننا نفكر في الزمالكحاليا، خاصة وأن كرة اليد المصرية صعبة وتتطور بقوة".

وتابع: "الزمالك منافس قوي، وعلينا دراسة المنافس دائما، وانا اعرفهم واعرف ان لديهم تاريخ كبير في كرة اليد على مستوى النادي والمنتخبولديهم لاعبين مميزين مثل أحمد الأحمر".

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى المملكة العربية السعودية غدًا الإثنين استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في الفترة من5 لـ 9 أكتوبر الجاري.

ويقود الفريق الإسباني أوليفير روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيساللجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

ويخوض الزمالك أولى لقاءاته في البطولة أمام برشلونة الإسباني مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات ربع نهائي البطولة المونديالية.

وتأهل الفارس الأبيض لمونديال الأندية عقب تتويجه بكأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 28 – 27.