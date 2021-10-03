للمرة الخامسة والعشرين تفتح مساجد في ألمانيا أبوابها مجددا أمام زائرين في "يوم المساجد المفتوحة" اليوم الأحد.

وينطلق يوم المساجد المفتوحة هذا العام تحت شعار "المساجد أمس واليوم".

وبحسب بيانات مجلس شؤون المسلمين بألمانيا، تشارك نحو ألف جمعية تشرف على مساجد على مستوى ألمانيا في فعاليات هذا اليوم.

وسوف تبدأ أكبر فعالية تضم كثيرا من الضيوف من أوساط سياسية ومجتمعية في المسجد المركزي بمدينة كولونيا غربي ألمانيا التابع لاتحاد "ديتيب" الإسلامي التركي.

يشار إلى تدشين فعالية "يوم المساجد المفتوحة" بألمانيا في عام 1997 بمبادرة من المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا- بصفته إشارة للتضامن والترابط بشكل واع في يوم الثالث من أكتوبر الذي يوافق أيضا يوم الوحدة الألمانية.

ومنذ عام 2007 ينظم مجلس تنسيق شؤون المسلمين بألمانيا بصفته اتحادا بين نحو ست روابط إسلامية بألمانيا فعاليات هذا اليوم.

يذكر أنه يعيش في ألمانيا نحو 5ر5 مليون مسلم. ويعيش أغلبهم بشكل كبير في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، التي تقع بها مدينة كولونيا.