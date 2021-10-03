الكويت: حالة وفاة و 72 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 411 ألف و 803في حين تم تسجيل حالة وفاة اليوم بسبب كورونا ليبلغ ليبلغ إجمالي حالات الوفيات 2452.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتهابالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".



وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 10 حالات .



وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 51 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضيةليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 408 آلف و694حالة.