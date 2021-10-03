تسريب وثائق باندورا: سياسيون ومليارديرات يخفون ثرواتهم

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كشف تسريب للبيانات أطلق عليه اسم "وثائق باندورا" أن مليارديرات يتمتعون بالنفوذ وكذلك قادة حاليين وسابقين لدول العالم ارتبطوا بشركات تستخدم ملاذات ضريبية خارجية.

وأجرى التحقيق الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وفريق يتألف من 150 منفذا إخباريا، ومن بينها صحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية.

وكشفت الوثائق وعددها 9ر11 مليون وثيقة أن 35 من قادة دول العالم الحاليين والسابقين وأكثر من 330 من السياسيين والمسؤولين العامين من نحو 100 دولة لديهم أصول في حسابات خارجية أو مؤسسات سرية أو شركات وهمية.

وعادة ما تستخدم الحسابات الخارجية لإدارة مبالغ كبيرة من المال بشكل سري من أجل إخفاء الثروة الحقيقة لأي شخص.

ومثل "وثائق بنما"، تردد أن الوثائق سربها مصدر مجهول. وهو أكبر تسريب لبيانات تحتوي على معلومات بشأن ملاذات ضريبية.